Томск, , 12:16 — REGNUM Авиапожарные локализовали крупный лесной пожар на севере Томской области, сообщили ИА REGNUM 25 июня в администрации региона.

Пожар в Верхнекетском районе охватил 104 гектара леса. С ним борются 30 сотрудников парашютно-пожарной службы, два работника пожарно-химической станции. Применяются пожарная машина и катер.

За минувшие сутки в Томской области сотрудники лесной охраны ликвидировали ещё два лесных пожара. Возгорания действовали в Первомайском районе на общей площади 81 га.

С начала 2020 года в Томской области ликвидировали сто лесных пожаров на общей площади 1,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке потушили природный пожар, который действовал с 16 июня вблизи села Анавгай Быстринского района.

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