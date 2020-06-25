Гатчина, Ленинградская область, , 12:23 — REGNUM В Ленинградской области прохожие случайно обнаружили 13-летнего подростка без сознания. Оказалось, школьник впал в кому после употребления водки и неизвестного вещества. Об этом случае 25 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лежащего без движения ребенка случайно заметила на обочине дороги в поселке Лукаши Гатчинского района 38-летняя женщина. Она же вызвала на место полицейских и скорую помощь. Мальчика госпитализировали, а позже из медицинского учреждения пришла телефонограмма, в которой сообщалось, что с признаками токсического воздействия в тяжелом состоянии в коме был госпитализирован 13-летний учащийся одной из школ.

«По словам несовершеннолетнего, накануне он употребил водку и неустановленное вещество, — отметили в ведомстве. — В отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 части 5.35 ч.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)».

Полиция начала проверку и устанавливает причины произошедшего.

Отметим, это не единственный случай отравления детей неизвестным веществом. Так, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту госпитализации несовершеннолетней девочки в Невском районе Санкт-Петербурга.

Сообщение о госпитализации ребенка в полицию также поступило телефонограммой из больницы. В ней говорилось, что 23 июня около 21:00 из квартиры на улице Джона Рида с диагнозом «угнетенное сознание неясного генеза, кома» в тяжелом состоянии доставлена 15-летняя учащаяся одной из школ города.