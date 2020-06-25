Анкара, 25 июня 2020, 12:17 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали шестерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом 25 июня сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, у обвиняемых было изъято порядка 153 кг марихуаны. Спецоперация прошла в провинции Малатья, расположенной на востоке страны.
Напомним, ранее в провинции Элязыг сотрудники правопорядка изъяли свыше 42 кг марихуаны и свыше 18 тыс. корней каннабиса, задержав двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.