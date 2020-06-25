Чебоксары, , 11:54 — REGNUM Ролики с фривольными танцами на барной стойке, которые были записаны посетителями одного из ночных клубов Чебоксар, будут заблокированы на сайтах, где их разместили. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Надзорное ведомство в ходе интернет-мониторинга заинтересовали 11 интернет-сайтов.

«В них содержатся видеоролики, подпадающие под признаки порнографических материалов… Видеоролики сняты в одном из ночных клубов города Чебоксары», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что доступ к роликам был свободным, в том числе для несовершеннолетних. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в Калининский районный суд Чебоксар с заявлением о блокировке соответствующего интернет-контента.

«После вступления судебного решения в законную силу будут приняты мер по реальной блокировке указанных интернет-ресурсов», — отмечается в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в социальных сетях были опубликованы видео и фотографии, как девушка на барной стойке исполняла фривольные танцы. В связи с резонансом прошла прокурорская проверка, которая показала, что в помещениях ночного клуба был вывески «с изображениями, содержащими ненормативную лексику, а также подпадающие под признаки материалов, публичная демонстрация которых противоречит нормам морали». В надзорном ведомстве также отмечали, что в клубе было «оборудовано место для танцев посетителей (барная стойка), на котором также допускалось совершение провокационных аморальных действий».