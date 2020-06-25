Курган, , 11:25 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 25 июня зарегистрировано 679 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 354 пациента, двое больных с COVID-19 скончались.

С 15 июня на территории Курганской области действует обязательный масочный режим. Людям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, рекомендовано не покидать квартиры без экстренной необходимости.