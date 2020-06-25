Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 11:21 — REGNUM Житель Ленинска-Кузнецкого разорил могилу ветерана Великой Отечественной войны. В настоящее время злоумышленник задержан полицейскими, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кузбассу. Ранее в СМИ и интернете появилась информацию о том, что на кладбище в Ленинске-Кузнецком неизвестный похитил металлические конструкции ограды могилы ветерана Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого.

«Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и управление транспортом в нетрезвом виде 24-летний местный житель, — уточнили в ведомстве. — Злоумышленник пояснил, что похищенные металлические детали сдал в пункт приёма металлов, а вырученные денежные средства потратил».

Полицейские проводят доследственную проверку, по её результатам будет принято решение.