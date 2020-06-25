Забайкальский край, , 11:13 — REGNUM Теперь уже бывшая глава Новотельбинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы»). Как сообщает официальный сайт областной прокуратуры, согласно приговору, который уже вступил в законную силу, два года лишения свободы (условно) женщина получила за то, что перед уходом с должности незаконно присвоила единовременное пособие в связи с достижением пенсионного возраста в размере трехмесячной оплаты труда.

Полученные денежные средства в размере более 92 тыс. рублей глава потратила на свои личные цели.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в бюджет муниципального образования возмещена часть незаконно полученной суммы, Тулунским межрайонным СО СУ СК России по Иркутской области возбуждено и расследовано данное уголовное дело. В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, раскаялась», — сказано в официальном сообщении.