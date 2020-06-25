Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина открыл стрельбу по авто и людям из гладкоствольного оружия. В отношении него возбуждено административное дело за мелкое хулиганство и хотят завести уголовное дело. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге нетрезвый мужчина устроил стрельбу по прохожим и авто.



Источник: группа «ДТП и ЧП СПб» Фото: https://vk.com/spb_today

Массовые сообщения о стрельбе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга начали поступать в дежурную часть полиции вечером в среду, 24 июня. Со слов очевидцев, неизвестный в неадекватном состоянии ходил по улице с оружием и направлял его на людей. Также, он произвел несколько выстрелов по машинам, припаркованным у дома 140 по проспекту Обуховской обороны. Кроме того, не обошлось без жертв, как сообщили очевидцы, одна из прохожих получила ранение руки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали находящегося в состоянии опьянения 42-летнего мужчину. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также у мужчины изъято охотничье гладкоствольное ружье.

Однако позже в полицию поступили заявления от 20, 25 и 30-летних петербуржцев, которые сообщили, что около 17.00 часов данный мужчина направил на них предмет, похожий на ружье, после чего произвел из него выстрел в воздух.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подчеркнули в полиции.