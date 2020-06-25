Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование в отношении бывшего 24-летнего сотрудника охраны одного из ночных клубов, работавшего в частной охранной организации. Его обвинили в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Правоохранители полагают, что преступление было совершено в ночь с 11 на 12 марта 2019 года в одном из ночных клубов Чебоксар. По версии следствия, обвиняемый «спровоцировал конфликт с 30-летним посетителем», в ходе которого без «достаточных оснований» неправомерно применил физическую силу.

«Он осуществил загиб левой руки за спину с использованием вращения, после чего потерпевший был уложен на пол лицом вниз. Несмотря на то, что тот не оказывал какого-либо сопротивления и не представлял какой-либо опасности, сотрудник охраны, превышая свои полномочия, продолжил выворачивать потерпевшему руку, что повлекло перелом руки», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия»). Уголовное дело направлено в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года стало известно о том, что в Чебоксарах по требованию прокуратуры суд временно приостановил деятельность одного из ночных клубов. Проверка прошла после публикаций в прессе и соцсетях о возможных нарушениях, в том числе после скандала с откровенными танцами на барной стойке. Проверки начались и в других ночных клубах.

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