Киев, , 10:46 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины ситуация с паводками постепенно улучшается, заявил на брифинге утром 25 июня мэр областного центра Руслан Марцинкив.

По словам мэра, уровень реки Быстрица снизился примерно на полтора метра.

«Непогода, к счастью, уходит», — констатировал Марцинкив.

Он также призвал граждан области, пострадавших от наводнения, оперативно составлять акты относительно нанесенного ущерба, чтобы впоследствии получить помощь от государства.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни на западе Украины наблюдаются масштабные наводнения, вызванные обильными осадками. Наиболее пострадавшей является как раз Ивано-Франковская область, накануне в регионе целый день работала правительственная делегация во главе с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

24 июня было заявлено, что начальная помощь для Ивано-Франковской области составит 500 млн грн, плюс 82 млн грн выделят на возобновление дамб и берегов. Сегодня правительство рассмотрит вопрос выделения этих денег из резервного фонда госбюджета.