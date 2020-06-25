Кострома, , 10:45 — REGNUM В Костромской области за последние сутки выявлен 31 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Активнее всего прирост заражённых идёт в областном центре — Костроме. Наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 13 местных жителей.

Госпитализация Иван Шилов

Общее количество заражённых в регионе, включая 815 излеченных, достигло 1442 человек. В больницах лечатся 99 человек, 5 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Домашнее лечение проходят 500 человек.

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