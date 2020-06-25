Днепропетровск, Украина, 25 июня 2020, 10:48 — REGNUM В Днепре (Днепропетровск) фургон столкнулся с грузовиком, сообщила 25 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
От удара грузовик перевернулся набок и блокировал проезжую часть.
Позже стало известно, что старший мальчик скончался в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на временно подконтрольной Украине территории ЛНР легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. В результате аварии пострадали девять человек.
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