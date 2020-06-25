Днепропетровск, Украина, , 10:48 — REGNUM В Днепре (Днепропетровск) фургон столкнулся с грузовиком, сообщила 25 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, а именно: Mercedes-Benz Vito который перевозил ульи с пчелами и грузовика DAF загруженного песком», — сказано в сообщении.

От удара грузовик перевернулся набок и блокировал проезжую часть.

«В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса мужчина, 1969 года рождения и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения», — рассказали в пресс-службе.

Позже стало известно, что старший мальчик скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на временно подконтрольной Украине территории ЛНР легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. В результате аварии пострадали девять человек.

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