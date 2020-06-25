Ярославль, 25 июня 2020, 10:41 — REGNUM За последние сутки Ярославской области выявлено 45 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом 25 июня сообщает информационный центр по коронавирусу в России.
Нарастающим итогом зарегистрирован 4571 случай, выздоровели 2903 человека, скончались 18. О новом умершем от коронавируса региональный оперштаб сообщил накануне, 24 июня. Скончался мужчина 1947 года рождения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области растет количество выздоровевших