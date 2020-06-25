Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор трём мужчинам, которых обвиняют в серии преступлений, в том числе в незаконном лишении человека свободы, угрозе убийством, вовлечение в преступление несовершеннолетнего. В числе фигурантов уголовного дела — 17-летний парень, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстанут 30-летний чебоксарец, 24-летний житель Чебоксарского района и 17-летний житель Чебоксар. Следствием и установлено, что в новогоднюю ночь года злоумышленники по инициативе 24-летнего парня для «выяснения отношений» проникли в дом к его бывшей девушке, где та проживала со своим мужем, но там был только 40-летний знакомый пары.

«Чтобы узнать, где находится хозяин дома, злоумышленники избили его руками, ремнем и деревянным стулом, а также неоднократно прижигали его лицо раскаленным утюгом. Они связали ему руки и ноги, а 24-летний злоумышленник обвязал потерпевшему шею ремнем, стал его душить и приставил к горлу нож, сопровождая свои действия угрозами убийством», — говорится в сообщении.

Мужчина не знал, где находятся его друзья. Следствием установлено, что после этого злоумышленники скинули пострадавшего в погреб и ушли.

В зависимости от роли и степени участия Ленинским районным судом Чебоксары они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), п. «а» ч. 2 ст. 127 («Незаконное лишение человека свободы»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ч. 1 ст. 158 («Кража») и ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

Несовершеннолетний фигурант уголовного дела получил один год лишения свободы условно, двое других получили три и шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года был осуждён 35-летний житель Ядрина, которого обвинили в незаконном проникновении в жилище и насильственных действиях сексуального характера. Правоохранители установили, что в октябре 2019 года он в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру к женщине, напал на нее и надругался над ней. Тогда суд ему назначил наказание в виде 3 лет 15 дней лишения свободы в колонии общего режима.