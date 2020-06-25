Хабаровск, , 10:21 — REGNUM В Хабаровском крае по факту гибели двух малолетних детей возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

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В посёлке Херпучи района им. П. Осипенко погибли двое восьмилетних детей, которые катались на самодельном плоту в водоёме.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

«В рамках расследования будут установлены причины, по которым малолетние находись возле опасного объекта (водоема) без сопровождения взрослых, а также иные причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трое детей в Хабаровском крае приехали к водоёму на велосипедах, решили смастерить плот и покататься на нём. Произошло опрокидывание плота. Один ребёнок сумел выбраться на сушу. Два мальчика утонули.