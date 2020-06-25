Киев, , 10:26 — REGNUM На Печерске в центре Киева из салона красоты «G-bar» унесли сейф, в котором было 200 тыс. гривен или 7,5 тыс., сообщило 25 июня издание Strana.ua.

По данным журналистов, воры взломали входную дверь и забрали сейф с собой, видимо, решив не вскрывать его на месте. Следы взлома на следующий день обнаружил администратор заведения — сигнализация в салоне красоты отсутствовала.

Полицейские изучают записи камер наблюдения. Правоохранители предполагают, что тяжёлый сейф грабители, скорее всего, увезли на автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат, который стоял в посещении супермаркета. К счастью, никто не пострадал.

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