Осло, , 10:25 — REGNUM Возле побережья Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс сель на мель траулер из России с 35 членами экипажа на борту. Об этом 26 июня сообщает газета Nordlys.

«Мы получили сообщение о том, что российское судно село на мель к юго-востоку от Арнойя, в 06:00 по местному времени (07:00 мск)», — цитирует газета представителя центрального спасательного управления Норвегии Борда Мортенсена.

Также известно, что судно наполняется водой и что два судна из Норвегии следят за происходящим, находясь возле российского траулера.

«Нам нужно посмотреть, что будет требоваться и придется ли эвакуировать людей с судна», — также отметил Мортенсен.

Кроме этого, по данным телекомпании NRKO, село на мель у берегов Норвегии российское рыболовное судно «Кокшайск».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что российское рыболовецкое судно Nord Tral потеряло ход у берегов Норвегии.