Атланта, США, , 09:55 — REGNUM В американском штате Джорджия трех местных жителя обвинили в убийстве афроамериканца Ахмада Орбери. Об этом передает телеканал NBC News.

Отмечается, что среди обвиняемых — отец и сын Грегори и Трэвис Макмайклы.

Они были арестованы в начале мая, тогда как убийство произошло в феврале. Еще один обвиняемый — их сосед. Он снимал видео убийства.

По данным телеканала, обвиняемые гнались на грузовиках за афроамериканцем, который совершал пробежку. Арестованные заподозрили Орбери в ограблении. В итоге обвиняемые окружили мужчину и нанесли ему три огнестрельных ранения, от которых он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах прокатилась волна протестов на почве борьбы с расизмом после того, как в Миннеаполисе после задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Организаторы акций взяли на вооружение лозунг «Жизни черных важны», однако в ходе беспорядков были убиты несколько чернокожих граждан, в том числе сотрудники правопорядка.

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