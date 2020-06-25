Атланта, США, 25 июня 2020, 09:55 — REGNUM В американском штате Джорджия трех местных жителя обвинили в убийстве афроамериканца Ахмада Орбери. Об этом передает телеканал NBC News.
Отмечается, что среди обвиняемых — отец и сын Грегори и Трэвис Макмайклы.
Они были арестованы в начале мая, тогда как убийство произошло в феврале. Еще один обвиняемый — их сосед. Он снимал видео убийства.
По данным телеканала, обвиняемые гнались на грузовиках за афроамериканцем, который совершал пробежку. Арестованные заподозрили Орбери в ограблении. В итоге обвиняемые окружили мужчину и нанесли ему три огнестрельных ранения, от которых он скончался.
Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах прокатилась волна протестов на почве борьбы с расизмом после того, как в Миннеаполисе после задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Организаторы акций взяли на вооружение лозунг «Жизни черных важны», однако в ходе беспорядков были убиты несколько чернокожих граждан, в том числе сотрудники правопорядка.
Читайте также: США сотрясают расовые волнения и массовые беспорядки — все новости