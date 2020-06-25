Петропавловск-Камчатский, , 09:55 — REGNUM На Камчатке удалось потушить природный пожар, который действовал с 16 июня вблизи села Анавгай Быстринского района. Ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся сложной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МСЧ РФ по Камчатскому краю.

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Пожар в районе села Анавгай начинался на площади 3 гектара, к ликвидации возгорания огнём было охвачено 308 гектаров. Спасатели отметили, что угрозы населённому пункту не было, так его от возгорания ограждала река Быстрая. Тем не менее, с северной стороны села была проложена минерализованная полоса. В тушении пожара принимали участие 30 человек, три единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8, который совершил более 500 вылетов, выбросив в очаг возгорания 800 тонн воды.

В главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю, отметили, что в Пенжинском районе из-за угрозы задымления населённых пунктов началось тушение лесного пожара, который действует в 20 км от села Каменского.

В лесах Камчатки введён режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Камчатки попросило помощи федерального центра в борьбе с лесными пожарами. Обстановка в регионе сложная, сухие грозы вызывают многочисленные возгорания.