Тюмень, , 09:25 — REGNUM В Тюмени наказаны родители подростков-«зацеперов», которые решили прокатиться на грузовом поезде. Об этом сообщает Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

В воскресенье, 21 июня, от дежурного по станции Войновка поступило сообщение, что машинист грузового поезда заметил несовершеннолетних, которые «зацепились» на лестнице грузового вагона.

Нарушителями оказались подростки 2005 и 2007 годов рождения, которые живут вблизи железной дороги. Они пояснили, что решили прокатиться, зацепившись за перила вагона. С ними полицейские провели профилактическую беседу об опасности такого поведения на железнодорожных путях.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»).