Пекин, , 09:04 — REGNUM Судно, на борту которого находились 27 человек, перевернулось на реке Меконг на территории юго-западной китайской провинции Юньнань. Об этом 25 июня сообщает Центральное телевидение КНР.

По информации источника, в настоящее время удалось спасти только девять человек из числа находившихся на судне.

Также указывается, что на данный момент сотрудники экстренных служб продолжают операцию по поиску и спасению людей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое мальчиков погибли во время катания на самодельном плоту, который перевернулся, когда они плавали на нем на карьере у поселка Херпучи в Хабаровском крае.