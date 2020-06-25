Анкара, , 08:49 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла по меньшей мере 50 мигрантов, терпящих бедствие у берегов страны. Об этом 25 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в территориальных водах провинции Измир, расположенной на западе страны. Беженцы были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности, речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.