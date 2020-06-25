Киев, 25 июня 2020, 08:48 — REGNUM Дожди в Западной Украине привели к подтоплению 285 населённых пунктов на территории пяти областей, сообщила 25 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Всего подтоплено 285 населённых пунктов (Ивано-Франковская — 234, Черновицкая — 37, Львовская — 12, Тернопольская — 2), 9 тыс. 994 дома (Ивано-Франковская — 9157, Черновицкая — 728, Львовская — 72, Тернопольская — 37), девять объектов социальной и бытовой сферы», — сказано в сообщении.

Повреждено 500 км автодорог и 135 мостов, разрушено 117 автодорог и 64 моста.

Ликвидацией последствий занимается 1643 человека и 469 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам трёх человек, погибших во время наводнения в Западной Украине.

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