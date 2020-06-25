Чита, , 08:41 — REGNUM В Забайкальском крае по-прежнему продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает официальный штаб региона, по состоянию на 25 июня их общее число составляет уже 2854 человека, причём 61 добавился только за последние сутки. Не обошлось без нового смертельного случая.

«Зарегистрирован один новый летальный случай, связанный с COVID-19. В моностационаре скончалась женщина 1973 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями. Заболевание не зафиксировано в новых районах края», — сказано в официальном сообщении.

Вместе с тем 1656 человек с SARS-CoV-2 вылечены и выписаны из медучреждений (48 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Забайкалья Александр Осипов полагает, что борьба с эпидемией коронавируса в регионе приобретает все более положительные тенденции.

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