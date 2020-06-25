Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту кражи лошади. Об этом сообщает УМВД по региону.

С заявлением о похищении лошади в полицию обратился 22 июня 68-летний пенсионер, который проживает в одном из сёл Барышского района. Под подозрение попал безработный житель того же района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По предварительным данным правоохранителей, злоумышленник знал о месте содержания домашнего животного и приехал ночью в населенный пункт на попутной машине.

«Он открыл сарай, вывел лошадь и, надев узду, уехал верхом. Похищенное животное подозреваемый привязал в лесном массиве в районе одного из соседних сел, намереваясь вернуться за ним позже», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Ульяновской области арестован 30-летний мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на старушку: по данным полиции, злоумышленник часть похищенных сбережений потерял, другую часть отдал для погашения долга.

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