Хабаровск, , 08:39 — REGNUM Двое мальчиков погибли во время катания на самодельном плоту, который перевернулся, когда они плавали на нем на карьере у поселка Херпучи в Хабаровском крае. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации пресс-службы, три мальчика в возрасте восьми лет приехали на велосипедах к карьеру от золотодобывающих драг, расположенному около поселка Херпучи, и решили сделать плот, чтобы поплавать на нем в «большой луже».

«В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег, двое утонули», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Камчатском крае одиннадцатый день продолжаются поиски моряков, которые пропали после крушения катера, и на данный момент спасателям удалось обнаружить вещи и документы потерпевших кораблекрушение.