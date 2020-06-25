Уфа, , 08:29 — REGNUM Водитель, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Башкирии. Об этом 25 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, вечером 24 июня автомобиль ВАЗ-2114 под управлением мужчины 46 лет, на 7 км автотрассы Языково-Балышлы-Чишмы сбил 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенок учится в шестом классе одной из школ Уфы и гостил на каникулах у бабушки. Его доставили в больницу.

Сообщается, что экспертиза показала у водителя автомашины содержание алкоголя 0,512 мг/л. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии легковой автомобиль врезался в дерево