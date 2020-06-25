Москва, , 08:25 — REGNUM Инцидент с участием военнослужащего по призыву произошёл 24 июня в Москве перед парадом Победы. Юноша разбил стекло автомобиля Федеральной службы охраны, сообщает телеграм-канал «112».

Солдат-срочник должен был участвовать в параде, однако в последний момент его перевели в резерв сотрудники ФСБ. Предположительно, он негативно высказывался в адрес спецслужб и мог устроить некую провокацию. После этого срочник автоматом разбил стёкла машины ФСО, его задержали.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв сообщил в своей авторской программе «Соловьёв LIVE», что в объяснительной записке солдат рассказал о своих подозрениях в слежке за ним и о том, что его якобы «пытались облучить».

«Судя по всему, ему напекло голову совсем», — сказал журналист.

О военнослужащем известно, что его зовут Никита Е., он родился в Калуге в 1998 году. Юноша получил среднее техническое образование, он рядовой в одной из военных частей. Теперь ему грозит уголовное дело.