Сеул, , 08:28 — REGNUM Пять южнокорейских моряков были похищены у берегов Бенина в Западной Африке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, 24 июня в 15:40 по местному времени в 111 км к югу от Бенина группа вооружённых людей на скоростном катере напала на рыболовное судно Panofi Frontier, на борту которого находилось 30 моряков.

Известно, что были похищены шесть человек, среди которых пять граждан Южной Кореи и один гражданин Ганы. Оставшиеся 24 члена экипажа являются гражданами Ганы, в настоящее время они возвращаются на родину.

В МИД Южной Кореи сообщили, что ведомство сделает все возможное для освобождения сограждан в тесном сотрудничестве с местными властями.