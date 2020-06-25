Иркутск, , 08:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 25 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 6408 человек, причём 206 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 78 человек. В том числе, смерть троих произошла за последние сутки, но, как утверждают медики, не была связана с COVID-19.

В инфекционных отделениях стационаров лечится 3794 пациента с SARS-CoV-2, из них 63 человек болеют тяжело. Выздоровели 2536 человек.

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