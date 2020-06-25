Уфа, , 08:19 — REGNUM Водитель погиб после опрокидывания автомобиля с последующим возгоранием в Башкирии. Об этом 25 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло в Мелеузовском районе на автотрассе Уфа — Оренбург. Автомашина ВАЗ-21 099 под управлением 67-летнего мужчины ехала в направлении Оренбурга. На 201-м км на участке с левым поворотом автотранспортное средство выехало на встречную полосу, съехало в кювет, врезалось в дерево, опрокинулось и загорелось.

Сообщается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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