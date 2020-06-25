Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM На территории Бурятии начался сезон активности клещей, которые могут являться переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, к 23 июня в больницы из-за нападения клещей обратились 2177 человек, треть из которых дети.

Большинство укусов зарегистрированы в Кабанском, Тункинской и Прибайкальском районах, а также в городе Улан-Удэ.

«Зарегистрировано 15 случаев заболеваниями инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом — 7, клещевым риккетсиозом — 7, моноцитарным эрлихиозом человека — 1», — отметили в управлении.

Специалисты в рамках профилактических мер проводят противоклещевые обработки земли. В этом году запланировано провести работы на площади более 2 тыс. га. К настоящему моменту обработано более 1,3 тыс. га.

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