Уфа, , 08:09 — REGNUM Ребенок утонул в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла на Шаранском водохранилище рядом с селом Наратасты.

По предварительным сведениям, мальчик 2009 года рождения пошел купаться с приятелями на водохранилище. Когда ребенок отплыл от берега, у него закончились силы. Мальчик стал тонуть. Рыбаки, которые на берегу ловили рыбу, пытались его спасти, но не успели.

Сообщается, что тело несовершеннолетнего со дна водоема подняли спасатели. В текущем году в Башкирии утонуло четверо несовершеннолетних.

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