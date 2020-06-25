Барнаул, , 08:00 — REGNUM В причинах регулярных перебоев водоснабжения в барнаульском посёлке Сибирская Долина, из-за которых его жители перекрыли трассу, разберётся прокуратура. Как сказано в официальном сообщении, опубликованном сегодня, 25 июня, на официальном сайте надзорного ведомства, поручение провести проверку исходит от прокурора Алтайского края Александра Руднева.

«При проведении проверки будет дана оценка качеству оказания услуг. В случае подтверждения нарушения прав граждан будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 24 июня, жители пригородного барнаульского посёлка Сибирская Долина перекрыли Змеиногорский тракт. В знак протеста по поводу отсутствия нормального водоснабжения они начали бесцельно переходить то в одну, то в другую сторону по пешеходному переходу, создавая тем самым автомобильную пробку.

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