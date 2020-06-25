Сиэтл, США, , 07:56 — REGNUM В Сиэтле (штат Вашингтон) завершились акции протеста, проводимые активистами в «автономной зоне», провозглашённой ранее в одном из центральных районов. Об этом со ссылкой на заявление «комитета солидарности» с протестующими 24 июня передает телекомпания CNN.

По заявлению лидеров протеста, акция завершена, а в «автономной зоне» осталось лишь несколько человек.

Напомним, 22 июня мэром Сиэтла Дженни Деркан было объявлено об упразднении «автономной зоны» и о возвращении в участок на её территории городской полиции. Это решение было принято после того, как накануне на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Про попытке войти туда полиция столкнулась с сопротивлением.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в «автономной зоне» погиб один человек, еще один получил травмы и был госпитализирован.

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что он не допустит возникновения ещё одной автономной зоны в штате Вашингтон.

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