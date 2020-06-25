Токио, , 07:38 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 36 километрах к востоку от префектуры Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров. Отмечается, что подземные толчки интенсивностью 5−7 баллов ощутили жители префектур Асахи, Тиба и Токио.

По предварительным данным, разрушений в результате сейсмособытия не было. Также сообщается, что пострадала 80-летняя женщина, которая упала у себя дома во время землетрясения и сломала ногу. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов японской префектуры Тиба. Его эпицентр находился на глубине 30 километров. Пострадавших не было, угроза цунами также не объявлялась.

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