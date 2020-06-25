Барнаул, , 07:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 июня, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 3600 человек, причём 78 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без смертельных случаев.

За 24 июня скончались четыре пациента. Как утверждают медики, один — от COVID-19, три — от иных причин смерти. По сравнению с прошлой неделей, в инфекционных отделениях стационара увеличилось количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Их общее число достигает уже 78 человек (ещё 24 подключены к аппарату ИВЛ).

Общее количество жертв составляет уже 30 человек (от COVID-19, 30 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе).

Как уже сообщало ИА REGNUM, большой прирост числа новых носителей коронавируса происходит за счёт вспышек SARS-CoV-2 в медицинских и социальных учреждениях.

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