Барнаул, , 07:19 — REGNUM В Алтайском крае, где продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса, зафиксирована очередная вспышка SARS-CoV-2. Как сообщает оперативный штаб региона, речь идёт о групповой заболеваемости среди медицинского персонала в Кулундинской ЦРБ. Приостановлена деятельность стационара ЦРБ, а также хирургического и терапевтического отделений больницы.

Началу вспышки положил контакт хирурга с пациентом — носителем коронавируса.

«В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у десяти медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ», — сказано в официальном сообщении.

Из 25 заболевших на стационарном лечении находятся четыре мед. работника, остальные — на амбулаторном лечении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня в Алтайском крае выявлено 3522 носителя коронавируса, причём 77 из них добавились только за последние сутки. Новый прирост носителей коронавируса в регионе дали несколько вспышек SARS-CoV-2 в социальных и медицинских учреждениях.