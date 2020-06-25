Хабаровск, , 07:25 — REGNUM В Хабаровском крае у посёлка Херпучи опрокинулся плот с тремя восьмилетними мальчиками, двое из них утонули. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

По информации ведомства, мальчики на велосипедах доехали до карьера вблизи поселка Херпучи, который остался в результате работы золотодобывающих драг. Погода была плохая — холодно и небольшой дождь ‑ и мальчики решили соорудить плот и поплавать на нём в «большой луже».

«В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег, двое утонули», — говорится в сообщении.

В настоящее время тела погибших извлечены из карьера и отправлены в морг в Комсомольске-на-Амуре.