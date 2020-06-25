Барнаул, , 07:10 — REGNUM Жители пригородного барнаульского посёлка Сибирская Долина накануне вечером, 24 июня, перекрыли Змеиногорский тракт. Судя по видекадрам, опубликованным в интернете, горожане намеренно курсировали по пешеходному переходу из стороны в сторону, затрудняя движение автотранспорта.

Жители пригородного барнаульского посёлка Сибирская Долина перекрыли Змеиногорский тракт Цитата из видео

Как сообщает канал «Алтайские крайности», пойти на этот шаг жителей посёлка вынудили проблемы с водой в посёлке. Качество воды, с их слов, оставляет желать лучшего, а днём напора практически нет.

«Во время пандемии люди сидят без воды, без возможности помыть даже руки. Это больше 700 домов, около 3000 жителей. 24 июня 2020 у многих просто сдали нервы, и от отчаяния жители решили перекрыть дорогу, для того чтобы на их проблему обратили внимание», — сказано в обращении протестующих.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня в Алтайском крае выявлено 3522 носителя коронавируса, причём 77 из них добавились только за последние сутки.