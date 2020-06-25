Барнаул, 25 июня 2020, 07:10 — REGNUM Жители пригородного барнаульского посёлка Сибирская Долина накануне вечером, 24 июня, перекрыли Змеиногорский тракт. Судя по видекадрам, опубликованным в интернете, горожане намеренно курсировали по пешеходному переходу из стороны в сторону, затрудняя движение автотранспорта.

Жители пригородного барнаульского посёлка Сибирская Долина перекрыли Змеиногорский тракт
Жители пригородного барнаульского посёлка Сибирская Долина перекрыли Змеиногорский тракт
Цитата из видео

Как сообщает канал «Алтайские крайности», пойти на этот шаг жителей посёлка вынудили проблемы с водой в посёлке. Качество воды, с их слов, оставляет желать лучшего, а днём напора практически нет.

«Во время пандемии люди сидят без воды, без возможности помыть даже руки. Это больше 700 домов, около 3000 жителей. 24 июня 2020 у многих просто сдали нервы, и от отчаяния жители решили перекрыть дорогу, для того чтобы на их проблему обратили внимание», — сказано в обращении протестующих.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня в Алтайском крае выявлено 3522 носителя коронавируса, причём 77 из них добавились только за последние сутки.