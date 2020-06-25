Кызыл, , 07:08 — REGNUM В связи с безвременной кончиной, от COVID-19, верховного ламы Тувы Джампела Лодоя в республике объявлен траур. Об этом говорится в указе глава региона Шолбан Кара-оол, передаёт пресс-служба регионального правительства.

«Постановляю: объявить 26 июня 2020 года днём траура в Республике Тува», — приводит текст его распоряжения пресс-служба правительства.

Уточняется, что в день траура в Тыве приспустить флаг республики. Также сообщается, что будет создана правительственная комиссия и для организации похорон верховного ламы.

Как 24 июня сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло направил соболезнования в связи с уходом из жизни верховного ламы Тувы.

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