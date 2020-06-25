Норильск, Красноярский край, , 07:24 — REGNUM На месте разлива нефтепродуктов под Норильском на поверхности воды опять появилась плёнка — в результате возобновления откачки было собрано 55 кубометров топливно-водяной смеси за последние сутки. Об этом 25 июня сообщили в оперативном штабе.

Общий объём откаченной смеси составляет 32 951 кубометр.

Также в места складирования на территории ТЭЦ-3 за сутки было вывезено 2404 тонны загрязнённого поверхностного грунта. Всего за время операции — 138 796 тонн. В ходе очистных работ сорбентом обработали уже 103,1 км береговой линии и 197,4 тыс. квадратных метров территории.

Как сообщало ИА REGNUM, С места аварии под Норильском спасатели впервые с начала очистных работ не проводили откачку топливно-водяной смеси, поскольку на поверхности воды она отсутствовала.

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