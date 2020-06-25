Село Шебалино, Алтай, , 06:49 — REGNUM Житель села Шебалино Республики Алтай, а также двое пожарных представлены к награждению за спасение трёх человек из горящего дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар, едва не обернувшийся трагедией, произошёл 12 июня.

Проживавший по соседству Александр Идубалин, увидев возгорание, вызвал пожарных и пошёл будить жильцов. Однако веранда дома оказалась охвачена огнём, пожар переходил на кровлю.

«Александр Михайлович, оценив ситуацию, разбил окно и обнаружил двух людей — мужчину и женщину в дальней комнате в бессознательном состоянии. Задымление усиливалось, и Александр Михайлович немедленно приступил к эвакуации граждан через окно», — отметили в ведомстве.

Он вынес обоих через окно, после чего стал помогать тушить огонь. Прибывшие на место двое пожарных зашли внутрь дома, где в одной из комнат на полу нашли ещё одного мужчину. Одежда на нём уже начинала тлеть. Пострадавший был эвакуирован, у него позже диагностируют ожог 2−3 степени.

Совместными усилиями дом был потушен, угроза его перехода на другие строения ликвидирована. Все трое участников спасательной операции представлены к награждению ведомственными знаками отличия.

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