Чебоксары, , 06:49 — REGNUM В Чувашии продолжают регистрировать случаи мошенничества, при этом жители лишаются крупных сумм. За сутки со счетов жителей похищено более 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

22 июня в полицию обратились 13 потерпевших. Наибольший ущерб нанесён 41-летнему жителю Вурнарского района, который при попытке заработать на «фондовой бирже» через фейковую депозит-платформу лишился 1,176 млн рублей.

«После исчезновения интернет-страницы и псевдо-консультанта потерпевший обратился в полицию», — говорят в региональном МВД.

Трое жителей лишились накоплений после звонков аферистов под предлогом блокировки банковских карт, еще три человека перевели деньги за несуществующие товары, шесть граждан перевели средства под предлогами предоставления интим-услуг, одобрения кредита и просьбой одолжить сумму через взломанный аккаунт в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года чувашская полиция задержала 24-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в серии эпизодов мошенничества под видом чиновника. В качестве жертв выбирались заведующие детскими садами.

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