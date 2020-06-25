Чебоксары, 25 июня 2020, 06:49 — REGNUM В Чувашии продолжают регистрировать случаи мошенничества, при этом жители лишаются крупных сумм. За сутки со счетов жителей похищено более 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.
22 июня в полицию обратились 13 потерпевших. Наибольший ущерб нанесён 41-летнему жителю Вурнарского района, который при попытке заработать на «фондовой бирже» через фейковую депозит-платформу лишился 1,176 млн рублей.
Трое жителей лишились накоплений после звонков аферистов под предлогом блокировки банковских карт, еще три человека перевели деньги за несуществующие товары, шесть граждан перевели средства под предлогами предоставления интим-услуг, одобрения кредита и просьбой одолжить сумму через взломанный аккаунт в соцсети.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года чувашская полиция задержала 24-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в серии эпизодов мошенничества под видом чиновника. В качестве жертв выбирались заведующие детскими садами.
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