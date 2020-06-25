Южно-Сахалинск, , 06:47 — REGNUM Легковой автомобиль загорелся в районе Ново-Александровск Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 25 июня на улице Ключевской. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. К моменту их приезда автомобиль был полностью объят пламенем. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 июня в селе Синегорск Сахалинской области загорелся автомобиль. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Горящий автомобиль потушили на Сахалине