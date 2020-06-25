Улан-Удэ, , 06:38 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку обстоятельств гибели 39-летнего мужчины в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, местный житель утонул, спасая из воды подростков.

По данным следствия, 22 июня погибший пришёл на берег реки Селенга с братом и женой на рыбалку. В какой-то момент купавшиеся рядом две девочки 13−14 лет начали тонуть. Оба мужчины бросились на помощь.

«Доплыв до девочек, они стали выталкивать их к берегу. В этот момент один из мужчин, попав в водоворот и сильное течение, ушел под воду. Дети вместе со вторым мужчиной благополучно выбрались на сушу. Девочки схватили одежду и сразу убежали с места происшествия, пока взрослые вызывали спасателей», — отметили в СКР.

В рамках проверки правоохранители попросили спасённых подростков рассказать о произошедшем.

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