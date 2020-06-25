Магадан, Магаданская область, , 06:21 — REGNUM В Магадане в зоне отдыха «Горняк» 24 июня упал со скалы 13-летний подросток, на место происшествия прибыли спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Скалы тянутся по берегу моря далеко, поэтому спасатели быстро сориентировались и направились за мыс. По пути встретили мужчину, который нёс на спине ребёнка. Это оказался пострадавший мальчик и его отец.

«Спасатели осмотрели ребёнка — у него были множественные ссадины и синяки. При первичном осмотре переломов не обнаружили. Сотрудники МЧС донесли пострадавшего до машины «скорой помощи». Выяснилось, что отец с сыном гуляли по берегу, ради эффектного фото забрались на скалу, мальчик не удержался и сорвался вниз», — пояснили в пресс-службе.

Подростка госпитализировали в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка-гид родом из Казахстана упала со скалы во время фотосессии в Турции. Погибла на месте падения.