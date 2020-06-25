Женева, Швейцария, , 06:08 — REGNUM За прошедшие сутки в мире установлено более 130 тыс. случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что общее количество заражённых вирусом возросло до 9 129 146. По данным ВОЗ, у 133 611 пациентов вирус подтвержден за минувшие сутки.

Также уточняется, что 473 797 человек погибли от заболевания COVID-19, в том числе 3870 — за прошедшие 24 часа. Больше заражений выявлено в Северной и Южной Америке (4 507 0066).

Как 23 июня сообщало ИА REGNUM, во всем мире с начала эпидемии выздоровели 4 540 947 человек.

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