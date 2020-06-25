Красноярск, , 06:09 — REGNUM На территории Красноярска и его города-спутника Дивногорска один ребёнок погиб и пятеро получили травмы в результате шести ДТП, произошедших с участием детей за одни сутки. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Непоправимая трагедия произошла произошла в центре Красноярска на острове Отдыха, когда 13-летний школьник во время прогулки с другом на запрещающий сигнал светофора переезжал проезжую часть на самокате и был сбит автомобилем BMW. Доставленный в больницу подросток скончался от полученных травм.

Также в результате столкновения с автомобилями получили травмы двое детей, катавшиеся на велосипедах и выехавшие на дорогу на ул. Высотной в Красноярске и на ул. Чкалова в Дивногорске.

Ещё двое детей попали под колёса машин, когда неожиданно вышли на дорогу из-за припаркованного транспорта. В этих случаях из не уберегло и присутствие родителей. Ещё одним пострадавшим оказался ребёнок-пассажир, мать которого оказалась виновна в совершении ДТП. Эти случаи произошли в краевой столице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области в результате двух ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

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