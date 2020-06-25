Якутск, , 06:10 — REGNUM В Якутске девочка четырёх лет упала с балкона второго этажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Несчастный случай произошёл утром 22 июня, в полицию сообщили из больницы, куда был доставлен ребёнок с диагнозом кататравма. В настоящее время девочка находится в реанимации.

«Выяснилось, что девочка спрыгнула с балкона второго этажа. Мама девочки, пока та спала, была на утренней пробежке. Со слов девочки, она проснулась и попыталась включить мультфильм, но не получилось. Тогда она решила позвать маму, вышла на балкон, приоткрыла москитную сетку и вспрыгнула как герой её любимого мультфильма», — пояснили в полиции.

Семья благополучная, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске следователи проверяют обстоятельства падения двухлетнего ребёнка с балкона восьмого этажа. Малыш погиб.